Лавров примет участие в заседании глав МИД ШОС в Индии

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 20

Российский министр проведет ряд двусторонних встреч в рамках Шанхайской организации сотрудничества.

Лавров примет участие в заседании глав МИД ШОС в Индии

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров примет участие в Совете министров иностранных дел (СМИД) Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Индии. Об этом официальный представитель ведомства Мария Захарова сообщила во время брифинга.

Она уточнила, что глава внешнеполитического ведомства будет присутствовать на заседаниях 4–5 мая. Захарова добавила, что Сергей Лавров проведет несколько двусторонних встреч на полях СМИД.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лавров заявил о провале плана НАТО развалить Россию во время пресс-конференции по итогам заседания Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке.

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