Прямая трансляция церемонии открытия АЭС «Аккую» с участием Путина и Эрдогана

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 5 307

Путин и Эрдоган принимают участие в церемонии открытия АЭС «Аккую»

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Питалев

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В Турции появится атомная энергетика. Как проходит торжественное событие с участием двух лидеров?

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин принимают участие в церемонии доставки ядерного топлива на АЭС «Аккую» в онлайн-формате.

Топливо завозят на площадку сооружения именно сегодня, 27 апреля. Его поместят в специальное хранилище и именно этот момент будет ознаменован тем, что «Аккую» станет ядерным объектом, а в Турции появится атомная энергетика.

Всего эта станция обеспечит электричеством 15 миллионов человек. Примечательно, что, если бы станцию построили на десять лет раньше, Турция могла бы сэкономить 14 миллиардов долларов.

В проект вовлечено около 100 турецких компаний. На глазах вырастают целые города. Такого бума здесь не было никогда. Сейчас на «Аккую» — 30 тысяч рабочих и специалистов по атомной энергетике. Для них делают дороги, строят дома, кафе, отели.

Заливка бетона под первый энергоблок прошла в апреле 2018 года, под второй — в июне 2020 года, третий блок возводился в марте 2021 года. Строилась АЭС в сотрудничестве с российской госкорпорацией «Росатом».

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, почему АЭС «Аккую» так важна для Турции.

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