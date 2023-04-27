«Важный шаг»: в МИД КНР прокомментировали диалог Си Цзиньпина и Зеленского

Накануне, 26 апреля, между Пекином и Киевом был «выстроен мост». Что лидеры двух стран успели обсудить?

Глава МИД Китая Цинь Гана заявил, что телефонный разговор председателя КНР и президента Украины Владимира Зеленского стал важным шагом для разрешения украинского кризиса. Об этом китайский министр сообщил во время совещания глав МИД Центральной Азии и Китая в Сиане.

«Это важный шаг, <…> который еще раз показывает позицию Китая, направленную на проведение переговоров», — приводит слова министра сайт ведомства.

Цинь Гана отметил, что ситуация вокруг Украины нуждается в поисках дипломатических путей решения. По его словам, из конфликта любого уровня сложности возможно выйти только мирными способами.

Накануне, 26 апреля, состоялись телефонные переговоры глав Украины и Китая. Уточнялось, что Си Цзиньпин и Зеленский обсудили не только конфликт на Украине, но и развитие двусторонних отношений. Председатель КНР отметил необходимость скорейшего прекращения огня в зоне специальной военной операции (СВО), а украинский президент по итогам разговора сообщил, что они были продолжительными и содержательными.

Ранее 5-tv.ru писал, что в МИД РФ отреагировали на телефонные переговоры Си Цзиньпина и Зеленского.