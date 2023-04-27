Минобороны Польши сообщило о падении неопознанного военного объекта

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Полина Долгова
Полина Долгова 37

Остатки летательного аппарата были обнаружены недалеко от города Замосць.

Минобороны Польши сообщило о падении неопознанного военного объекта

Фото: www.globallookpress.com / Artur Widak

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На восточную территорию Польши упал неопознанный военный объект. Об этом сообщило министерство обороны республики на странице в Twitter.

Остатки летательного аппарата были обнаружены недалеко от города Замосць. Это примерно в 15 километрах от Быдгоща. Ситуация не несет угрозы безопасности местных жителей. Точку находки исследуют сотрудники полиции, военные и саперы.

По данным RMF FM, на территорию упала ракета класса «воздух–земля». Ее нашли 24 апреля в лесу. Есть очевидцы, которые рассказали, что объект несколько метров в длину был воткнут в землю. Неизвестно, сколько времени он находился на этом месте.

Прежде стало известно о попадании двух ракет на территорию поселка Пшеводув. В результате инцидента погибли два человека. Некоторые западные политики считают, что это российские ракеты. В Минобороны РФ между тем отметили, что военные силы не наносили удары по целям вблизи польско-украинской границы.

Ранее 5-tv.ru писал, что названа предварительная причина крушения МиГ-31 в Мурманской области.

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