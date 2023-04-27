Долг платежом красен: когда дети должны выплачивать алименты родителям

От обязательств не освобождаются даже те граждане, на которых в детстве не взыскали алименты, хоть и основания были.

Под алиментами в обществе в основном понимают обязательство разведенных родителей обеспечивать своих несовершеннолетних детей. Но юридически понятие гораздо шире — в российском законодательстве прописаны случаи, когда уже взрослым детям необходимо отдавать должное родителям. О том, когда это нужно делать и что будет за уход от ответственности, рассказала юрист Анна Казимир.

В интервью изданию «Страсти» она подчеркнула, что алименты — прямая обязанность совершеннолетних, у которых есть нетрудоспособные родители, к которым относятся как пенсионеры, так и граждане с любой группой инвалидности. Назначаются эти выплаты в судебном порядке, когда дети не принимают никакого финансового участия в жизни самых близких людей.

Сумма алиментов при этом определяется в твердой фиксированной сумме, она зависит как от доходов детей, так и нуждающихся родителей.

«Суд учитывает всех детей, независимо от того, от одного они брака или нет, уточняется, кто из детей помогает нуждающемуся родителю, в каком объеме», — пояснила юрист.

Кроме того, добавила она, все эти обстоятельства берутся во внимание, даже если требование предъявлено только к одному из детей.

Однако закон в данном случае не всегда на стороне истца. Вероятность отказа велика, если выяснится, что родитель не выполнял своих обязанностей, когда дети были маленькими. Подтвердить это можно с помощью документов — к примеру, справкой о задолженности по алиментам. А административная или уголовная ответственность в придачу за данное правонарушение — тем более серьезный аргумент для суда. Не стоит рассчитывать на материальную помощь детей и в том случае, если человек был лишен родительских прав.

И есть еще один важный момент, касающийся алиментных обязательств. От них не освобождены даже те сыновья и дочери, на которых в детстве не взыскивали алименты, хоть и основания были.

«Не взыскание алиментов на ребенка автоматически не освобождает ребенка от уплаты алиментов в дальнейшем родителю. Решающим будет являться наличие доказательств уклонения от воспитания и содержания ребенка родителем», — заключила юрист.

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