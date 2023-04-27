Подлодку «Можайск» для ТОФ спустили на воду в Петербурге

Эфирная новость 50

Швартовые испытания начнутся в ближайшее время.

Фото, видео: © РИА Новости / Ирина Мотина; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Подлодку «Можайск» спустили на воду в Петербурге. Это уже пятая из шести дизель-электрических субмарин, которые строят «Адмиралтейские верфи» для Тихоокеанского флота России. Швартовые испытания завод начнет в ближайшее время.

Подлодка способна погружаться на 300 метров и автономно плавать до 45 суток. Планируется, что до 2024 года Тихоокеанский флот получит все лодки этого проекта, оснащенные ракетами «Калибр».

+18° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 52%
81.56
-0.07 90.20
0.06
Семь раз отмерь, один раз отрежь! Китайский совет дня на четверг, 27 апре...

Последние новости

16:45
Доктор с большим сердцем: Путин поздравил врача Леонида Рошаля с юбилеем
16:38
Минобороны: ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по резервам ВСУ
16:33
Дыра в шее вместо головы и следы зубов: кто желал смерти пенсионеру из Петербурга
16:21
Песков объяснил, зачем Путин приехал в Кремль поздно вечером
16:13
Подлодку «Можайск» для ТОФ спустили на воду в Петербурге
16:06
Чехия планирует обучать украинских летчиков гражданской авиации

Сейчас читают

Марочко раскрыл, сколько техники уничтожено на трех ключевых направлениях СВО
«На голову посыпались камни»: обрушившийся дом Диброва чуть не привел к трагедии
«Я был шокирован»: Барецкий рассказал об обстановке в замке Пугачевой
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео