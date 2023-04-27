Подлодку «Можайск» для ТОФ спустили на воду в Петербурге
Швартовые испытания начнутся в ближайшее время.
Фото, видео: © РИА Новости / Ирина Мотина; 5-tv.ru
Подлодку «Можайск» спустили на воду в Петербурге. Это уже пятая из шести дизель-электрических субмарин, которые строят «Адмиралтейские верфи» для Тихоокеанского флота России. Швартовые испытания завод начнет в ближайшее время.
Подлодка способна погружаться на 300 метров и автономно плавать до 45 суток. Планируется, что до 2024 года Тихоокеанский флот получит все лодки этого проекта, оснащенные ракетами «Калибр».
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