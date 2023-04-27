В отношении блогера возбудили уголовное дело по статье о неуплате налогов в особо крупном размере.
Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru
Елену Блиновскую доставили на допрос в Следственный комитет. В отношении блогера возбудили уголовное дело по статье о неуплате налогов в особо крупном размере. 5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры с места событий.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Блиновскую задержали утром 27 апреля на границе с Белоруссией. По имеющимся данным, женщина пыталась уехать из России, зная о том, что у нее имеется задолженность по налоговым выплатам в размере почти миллиарда рублей. Кроме того, вскоре выяснилось, что перед инцидентом супруг Елены ликвидировал одну из своих организаций.
Блиновская известна как «мать инфоцыган», создательница «Марафона желаний», который якобы призван осчастливить людей. Некоторые россияне ради участия в акциях брали кредиты, а затем жаловались на максимальную неинформативность представленных курсов.
Следственным органам предстоит доказать вину Блиновской. Не исключено, что ей грозит серьезное наказание за нарушение российского законодательства.
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