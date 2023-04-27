Путин определил статус проживающих на новых территориях в России

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 21

Те, кто по тем или иным соображениям решил не получать гражданство, ожидает особый порядок.

Путин определил статус проживающих на новых территориях в России

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Президент России Владимир Путин утвердил особенности правового положения жителей новых регионов: Донецкой и Луганской народных республик (ЛДНР), Херсонской и Запорожской областей. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, те, кто пожелал сохранить прежнее гражданство и не принес присягу гражданина РФ, будут считаться иностранцами. Такой же статус будет и у тех, кто переехал в страну до 30 сентября, но также отказался стать россиянином. Эти граждане смогут получить вид на жительство (ВНЖ). Для этого необходимо будет принести ряд документов, переведенных на русский язык, и пройти государственную дактилоскопическую регистрацию.

Кроме того, те, пожелает сохранить прежнее гражданство, депортировать не будут. В отношении них также не будут применяться и решения об аннулировании ВНЖ, лишении статуса беженца или временного убежища. Однако если такие жители будут создавать угрозу национальной безопасности, может быть поднят вопрос о депортации.

ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам референдумов 30 сентября 2022 года. Церемония подписания договоров прошла в Георгиевском зале Кремля, где в 2014 году состоялась церемония подписания аналогичного договора с Крымом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что изменится в жизни россиян с 1 мая 2023 года.

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