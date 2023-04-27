Путин определил статус проживающих на новых территориях в России

Президент России Владимир Путин утвердил особенности правового положения жителей новых регионов: Донецкой и Луганской народных республик (ЛДНР), Херсонской и Запорожской областей. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, те, кто пожелал сохранить прежнее гражданство и не принес присягу гражданина РФ, будут считаться иностранцами. Такой же статус будет и у тех, кто переехал в страну до 30 сентября, но также отказался стать россиянином. Эти граждане смогут получить вид на жительство (ВНЖ). Для этого необходимо будет принести ряд документов, переведенных на русский язык, и пройти государственную дактилоскопическую регистрацию.

Кроме того, те, пожелает сохранить прежнее гражданство, депортировать не будут. В отношении них также не будут применяться и решения об аннулировании ВНЖ, лишении статуса беженца или временного убежища. Однако если такие жители будут создавать угрозу национальной безопасности, может быть поднят вопрос о депортации.

ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам референдумов 30 сентября 2022 года. Церемония подписания договоров прошла в Георгиевском зале Кремля, где в 2014 году состоялась церемония подписания аналогичного договора с Крымом.

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