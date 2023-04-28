Фонд помощи детям Донбасса передал новое медоборудование в Луганск

Все больше неравнодушных людей со всей России подключаются к помощи жителям Донбасса. Так, в детскую поликлинику Луганска доставили новое стоматологическое оборудование.

Деньги на него удалось собрать благодаря специальному фонду помощи, созданному банком «РОССИЯ». Теперь маленькие пациенты будут лечить зубы без боли и страха. С какими эмоциями встретили посылку, увидел корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

Стоя у стоматологического кабинета, дочь Александры улыбается и радостно позирует на камеру. Теперь не так страшно ходить к врачу. Впервые зубы будут лечить на новом оборудовании.

«Лечить детские зубы — это очень трудно. Слава богу, это случилось! Что у нас больница будет с новым оборудованием», — с улыбкой рассказала мама девочки.

«Газель» с новым оборудованием аккуратно паркуют у здания больницы. Гуманитарный груз встречают врачи. Эмоции не скрывают. Такое здесь не часто бывает.

Современное медицинское оборудование — более 20 различных позиций. Заявка на аппараты поступила в благотворительный фонд помощи детям Донбасса, созданный акционерным банком «РОССИЯ».

«В адрес благотворительного фонда обратились с запросом на приобретение медицинского оборудования для детской поликлиники № 2 города Луганск. Также среди этого оборудования: рентген аппараты, УЗИ-аппараты и электроэнцефалограф для диагностики головного мозга. Мы очень надеемся, что оно повысит уровень оказываемых медицинских услуг жителям этого города», — рассказала директор благотворительного фонда помощи детям донбасса Кристина Федосеева.

Все эти годы врачи отделения работали на установках, которым самое место в музее. Оборудование часто ломалось, а найти мастера к нему было очень сложно. В стоматологическом отделении есть даже вот такие советские аппараты — здесь только удаляют зубы. Подобная установка в соседнем кабинете. А здесь уже можно, например, вылечить кариес. Вот один из последних аппаратов — он выпущен в 2006 году. Теперь машины можно заменить сразу во всех трех кабинетах.

«Мы очень рады, мы ждали этого очень-очень долго. Наконец-то, все это свершилось! Спасибо большое! Будем теперь деток лечить без боли и без страха», — поблагодарила врач-стоматолог детской поликлиники № 2 Татьяна Черненькая.

Среди подарков — и новый цифровой рентген-аппарат. Он будет взамен пленочному. Снимки врачам приходилось проявлять как фотографии в советское время. Причем рентгеновская пленка была в дефиците. Теперь все снимки будут сразу отображаться в компьютере.

«Для нас было откровенным сюрпризом, что нам дали еще цифровой аппарат рентгеновский на два рабочих мест, аппарат УЗИ экспортного класса с четырьмя датчиками. Мы теперь сможем малышам даже делать нейросонограммы», — порадовалась главный врач Луганской городской детской больницы № 2 Анна Доброхотова.

Оборудование в медучреждении очень ждали. Поликлиника обслуживает 20 тысяч детей — огромный спальный район Луганска. Техника современная и качественная. Ее привезли волонтеры «Народного фронта».

«Дело в том, что у нас все старое. Нам же по остаточному явлению создавали больницу. А теперь у нас все обновилось», — рассказала жительница Луганска Мария.

За это время сделано много больших добрых дел для двух республик. Особое внимание — самым маленьким. Только в прошлом году подарочные наборы для новорожденных получили 11 тысяч семей.

«Огромная благодарность за помощь нашему партнеру — партнеру „Народного фронта“. Это акционерный банк „РОССИЯ“, который в свое время учредил благотворительный фонд помощи детям Донбасса и оказывает помощь на протяжении более года», — сообщила руководитель регионального исполкома «Народного фронта» в ЛНР Анна Еременко.

В этом году такие же получат и будущие мамы из Херсонской области. Такая помощь сейчас очень важна жителям новых регионов.