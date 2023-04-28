Встречают по одежке: названы три самые модные вещи 2023 года

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 93

Стилист Плиско назвала бомбер самой модной вещью 2023 года

Встречают по одежке: названы три самые модные вещи 2023 года

Фото: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha

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Иногда впечатляющий образ может стать залогом успешного свидания или встречи.

Хоть до следующей зимы еще далеко, три самые модные вещи этого года уже названы. По мнению российской стилистки-имиджмейкера Дианы Плиско, одной из них является корсет. Об этом она сообщила в беседе с изданием Teleprogramma.pro.

«Имеются в виду как настоящие корсеты, утягивающие фигуру, так и имитация — топы под корсеты», — высказалась эксперт.

Вторым наиболее модным элементом одежды, по ее словам, является юбка длины макси из денима. Также у нее может быть разрез спереди и А-силуэт.

Самой актуальной вещью этого года стал бомбер. Особенно, если он сшит из трикотажной ткани и с нейлоном на подкладке.

К слову, 27 апреля завершился Московский международный кинофестиваль. На мероприятии присутствовало множество артистов, знаменитостей и других публичных личностей. Среди них были начинающие российские модельеры, чьи необыкновенные образы надели на себя певцы и актеры. Ранее 5-tv.ru публиковал видео на эту тему.

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