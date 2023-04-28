«Только язык силы»: политолог об ответе на изъятие российских активов за рубежом

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Полина Трегубова
Полина Трегубова Эксклюзив 544

Политолог Бредихин: РФ необходимо принять более жесткие меры в отношении Запада

Фото, видео: www.globallookpress.com / Adrian C. Nitu; ВКонтакте / bredikhinav; 5-tv.ru

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Ответные действия со стороны России не будут положительно восприняты на Западе.

Россия должна отнять западные активы в ответ на конфискацию своих. Это единственное правильное решение, которое необходимо сделать и реализовать на практике, заявил политолог Антон Бредихин в комментарии для 5-tv.ru.

Запад с помощью различных юридических уловок конфискует российские активы, а все полученные средства направляет киевскому режиму. В ответ на незаконные действия недружественных стран президент Владимир Путин принимает решение действовать мягко — ввести временное управление. Однако политолог считает, что этих мер недостаточно, необходимо национализировать расположенные на нашей территории активы западных компаний.

«Мы должны пойти баш на баш. Они наши активы заморозили, а мы забираем все их активы компаний. Здесь нужно сильное волевое решение. Конечно, оно не будет воспринято на Западе позитивно и для России выпустят очередной пакет санкций. Но этих санкций уже столько, что скоро вводить их будет против нечего», — подчеркивает Бредихин.

Если ситуация изменится в худшую сторону, то вместо временного управления может появиться новый более жесткий указ. Политолог считает, что «отвечать Западу нужно так же, как он поступает по отношению к нам. Они понимают только язык силы».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Россия не отняла западные активы в ответ на конфискацию своих.

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