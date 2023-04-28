Путин подписал закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним

|
Полина Долгова
Полина Долгова 23

Также в России увеличатся штрафы за привлечение детей и подростков к курению.

Путин подписал закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним

Фото: © РИА Новости / Александр Вильф

Читайте нас в: Дзен Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним, предусматривающий также вето на оборот ароматизированных жидкостей, усиливающих никотиновую зависимость. За его нарушение предполагается денежная ответственность. Соответствующий документ появился на официальном интернет-портале правовой информации.

Также в России увеличатся штрафы за привлечение детей и подростков к курению. Для физических лиц он возрастет до пяти тысяч. Родителям или законным опекунам несовершеннолетних за подобные правовые нарушения грозит от пяти до семи тысяч рублей.

Продажа вейпов будет разрешена только в розничных магазинах, однако их открытая выкладка будет запрещена. Кроме того, на них не сможет распространяться скидка. Исключается показ потребления никотинсодержащей продукции с помощью электронных сигарет в рекламе.

26 апреля закон о запрете продажи вейпов детям подросткам был одобрен Советом Федерации. Документ приняли 13 апреля в Госдуме.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин присвоил жителям осажденного Сталинграда статус ветерана ВОВ.

+9° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
81.56
-0.07 90.20
0.06
Четыре знака зодиака попадут в энергетический капкан: гороскоп на май 202...

Последние новости

18:49
Немецкий депутат потребовал от ПАСЕ расследовать гонения Киева на УПЦ
18:39
Адвокат Блиновской отказалась комментировать ее меру пресечения — видео
18:33
Проверят каждого: за что россиян могут лишить места в общем коридоре на этаже
18:31
Путин подписал закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним
18:23
В ФАО выразили надежду на продление зерновой сделки
18:17
В Японский сад в Москве выстроились очереди, чтобы полюбоваться цветением сакуры

Сейчас читают

Врач Константинова предупредила о повышенном риске развития рака у живущих рядом с лесными пожарами
Мамины глаза: красавица-дочь поразила фантастическим сходством с умершей Началовой
Может ли сотрудник банка звонить через мессенджер?
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео