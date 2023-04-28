Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним, предусматривающий также вето на оборот ароматизированных жидкостей, усиливающих никотиновую зависимость. За его нарушение предполагается денежная ответственность. Соответствующий документ появился на официальном интернет-портале правовой информации.

Также в России увеличатся штрафы за привлечение детей и подростков к курению. Для физических лиц он возрастет до пяти тысяч. Родителям или законным опекунам несовершеннолетних за подобные правовые нарушения грозит от пяти до семи тысяч рублей.

Продажа вейпов будет разрешена только в розничных магазинах, однако их открытая выкладка будет запрещена. Кроме того, на них не сможет распространяться скидка. Исключается показ потребления никотинсодержащей продукции с помощью электронных сигарет в рекламе.

26 апреля закон о запрете продажи вейпов детям подросткам был одобрен Советом Федерации. Документ приняли 13 апреля в Госдуме.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин присвоил жителям осажденного Сталинграда статус ветерана ВОВ.