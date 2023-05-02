Вне времени, вне политики: кому в Москве вручили музыкальную премию BraVo

В стенах Большого театра наградили лучших представителей классического искусства.

В Москве 25 апреля 2023 года прошла V церемония вручения Международной профессиональной музыкальной премии BraVo, на которой наградили самых ярких представителей классического искусства. Торжественное мероприятие прошло в стенах Государственного академического Большого театра России. На красной дорожке можно было увидеть таких звездных гостей как Оксана Федорова, Настасья Самбурская, рэпер Мот с супругой Марией, Елена Крыгина и другие. Торжественную церемонию приехали поддержать представители Азии, Ближнего Востока, Южной Америки и стран СНГ. Ведущими мероприятия стали Елена Север и Вячеслав Макаров.

«Сегодня будут подниматься, я не побоюсь этого слова, действительно великие таланты — наши современники, с которыми мы живем в одно время. И большая честь награждать их, поэтому волнение присутствует однозначно», — делится Макаров.

По мнению ведущей мероприятия Елены Север, премия лишний раз поможет приобщить молодых людей к высшей форме творчества и обратить их внимание на отечественных артистов.

«Искусство вне времени, вне политики. <…> Если ребенок с детства обучается искусству оперного пения, даже если он не будет потом идти по этой профессии в дальнейшем, то все равно это очень важно. К тому же очень важно знать особенно свою культуру», — поделилась Север.

Одна из задач церемонии — сделать классическое искусство ближе к широкой аудитории. По мнению артиста балета Сергея Полунина, сейчас мир движется в сторону соединений разных жанров.

«Тут важен вкус. Понятно, от вкуса человека, от вкуса его идеи зависит то, что зритель видит. Премия BraVo нам демонстрирует высочайший вкус: и организационный, и артистов, которых приглашают. Здесь собраны лучшие из лучших», — считает Полунин.

Солист Мариинского театра Сергей Скороходов убежден, что наша страна является передовой в мировой культурной жизни.

«Прекрасно, что на культуру, на искусство обращают внимание», — отметил оперный певец.

Сергей Скороходов выиграл в номинации «лучший классический мужской вокал», а победу в категории «лучший классический женский вокал» одержала солистка театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Хибла Герзмава. Мировой звездой была признана артистка балета Светлана Захарова, а открытием года стала солистка Большого театра Белоруссии Дарья Горожанко. В номинации дирижер года выиграл Владимир Федосеев, а композитором года стала Софья Губайдуллина. Также особую награду от оргкомитета Премии получил заслуженный артист ДНР Владислав Лысак.

Ранее 5-tv.ru писал, как Полунин трогательно поздравил жену с днем рождения.