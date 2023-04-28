ЦБ в пятый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%

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Отмечается, что экономический рост пошел быстрее, чем ЦБ предполагал в феврале.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин; 5-tv.ru

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Центробанк в пятый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Как отметила его глава Эльвира Набиуллина, инфляция в стране оказалась ниже прогноза, а динамика ВВП — выше. При этом, ключевую ставку могут повысить уже в ближайшее время, если финансовый регулятор заметит признаки ускорения инфляции. Пока она прогнозируется в коридоре 4,5% — 6,5%, а в следующем году — всего 4%.

«Проинфляционные риски по-прежнему выглядят сильнее. Мы относим к ним возможное ужесточение санкционного режима. Во-вторых, усиление дефицита на рынке труда, которое может тормозить структурную трансформацию и вести к росту цен.в третьих существуют риски что предложения на рынках товаров и услуг будут отставать от ускорения потребительского спроса», — отметила Набиуллина.

Тем временем, рубль заметно укрепляется по отношению к мировым валютам. На Московской бирже доллар сегодня опускался ниже 80 рублей, а евро стоил меньше 87 рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что директор отделения банка украла более 75 миллионов рублей в Красноярском крае.

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