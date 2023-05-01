«Чревато отравлением»: диетолог дала советы перед майскими праздниками

Врач рассказала, как проверить мясо перед походом с друзьями на шашлыки.

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, как не угодить в больницу во время майских праздников из-за неправильного питания. Доктор сообщила «Москве 24», что пережить длинные выходные без пищевого отравления поможет правильный выбор, приготовление и хранение продуктов.

По словам диетолога, на рынках и в маленьких магазинах могут продавать мясо для шашлыка с истекшим сроком годности. Обычно его маринуют или обрабатывают хлоркой, чтобы предать товарный вид. Поэтому важно хорошо прожаривать мясо.

«Часто бывает, что шашлык вроде бы выглядит хорошо. Мясо сверху даже обуглилось, но внутри оно может в некоторых местах не пропечься. И это чревато отравлением <…> Лучше брать небольшие куски курицы, она, в отличие от свинины, быстрее готовится», — рассказала Елена Соломатина.

Еще одна опасность — салаты. Нередко их готовят из большого количества ингредиентов, у каждого из которых свой срок хранения. Причем это касается не только овощей, но и соусов.

«Сметана, любые молочные добавки очень быстро портятся. Поэтому не нужно делать никаких сложных салатов. И лучше съедать все сразу после приготовления», — пояснила врач.

Чтобы продукты быстро не испортились, на шашлыки стоит брать сумку-холодильник. Для колбасы и сыра рекомендуется использовать вакуумную упаковку.

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