Гузеева призналась, что детям было с ней непросто: «Я мама очень тревожная»

Артистка задалась вопросом: существуют ли «безупречные дети», которыми без устали хвастаются некоторые родители?

Заслуженная артистка РФ Лариса Гузеева призналась, что у ее наследников было нелегкое детство. В своем Telegram-канале актриса порассуждала о семейных отношениях и пришла к выводу, что чересчур давила на сына и дочь в процессе воспитания, так как сравнивала их с другими — идеальными. Но с возрастом звезда поняла, что «сын маминой подруги» едва ли так хорош, как о нем говорят, а родители часто выдают желаемое за действительное.

«Моя подруга как-то сказала: те, кто бесконечно рассказывают про своих безупречных детей, врут. Она меня успокоила. Я мама очень тревожная и беспокойная, моим детям со мной тоже было непросто. А вы как думаете, есть те самые идеальные Саши и Маши, которых всегда ставят в пример?» — написала Гузеева.

Поклонники в большинстве своем поддержали артистку и согласились — не бывает ни идеальных детей, ни идеальных родителей. Каждый допускает ошибки в непростом деле воспитания. Блог звезды на некоторое время превратился в площадку для откровений, многие мамы поделились своими переживаниями и признали вину перед отпрысками.

Лариса Гузеева вырастила двоих — сына Георгия и дочь Ольгу. Прежде она уже делилась с фанатами, что порой со стыдом вспоминает трудные моменты в отношениях с детьми. Например, угрожала наказаниями, хотя и не приводила свои «страшные фантазии» в исполнение. А порой, по собственным словам, «орала так, что сама себя не слышала».

Актриса признавалась, что хорошо помнит ссоры с наследниками, помнит, как сожалела о сказанном в их адрес в порыве гнева. И отмечала, что не забыли об обидах сын и дочь, так как жестокое слово «впечатывается намертво». В телефонном справочнике сына Гузеева была записана как «Зима» — холодная и строгая. Знаменитость неоднократно призывала поклонников не повторять ее ошибок.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, куда Лариса Гузеева уехала из России вместе с дочерью.