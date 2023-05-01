Подкаминская рассказала о приставаниях пьяного нахала в поезде

|
Алексей Панков
Алексей Панков 128

Актриса заявила, что хотела отдохнуть, но у мужчины были другие планы на вечер.

Подкаминская рассказала о приставаниях пьяного нахала в поезде

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Читайте нас в: Дзен Новости

Пьяный попутчик напал с вопросами на Елену Подкаминскую в купе поезда. Шокирующей новостью актриса поделилась в одном из своих блогов. Как отметила знаменитость, она не стала обращать внимание, что соседнее место было продано другому пассажиру, так как ей нужно было срочно уехать.

Сосед долго не появлялся, но, как выяснилось, мужчина просто выпивал с друзьями в соседнем вагоне. Актриса объяснила, что намерена отдохнуть после тяжелого дня, однако тот продолжал забрасывать ее вопросами.

«Мне учинили допрос с пристрастием. Кто такая и чем занимаюсь. Я максимально деликатно старалась объяснить, что села в поезд в надежде отоспаться и помолчать», — рассказала актриса.

Подкаминская добавила, что пошла к начальнику поезда, так как находящийся в пьяном угаре сосед мешал ей отдыхать. Однако проводники убедили артистку, что мужчина не причинит ей вреда. Вернувшись в купе, актриса заметила, что ее попутчик уснул. Больше в поездке он ее не беспокоил.

Елена Подкаминская: я готова соглашаться на авантюры ради профессии

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Елена Подкаминская, отметившая в начале апреля 44-летие, призналась благодаря чему ей удается сохранять стройную фигуру. Актриса не пьет алкоголь и не курит.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
80.51
-1.05 88.37
-1.83
Самый прибыльный день: когда делать денежную стрижку в мае 2023

Последние новости

1:00
«Кончина близка»: в США предрекли будущее Зеленского
0:45
Стало известно об эвакуации посольством РФ более 200 человек из Судана
0:30
«Последний рывок»: группа Aerosmith анонсировала прощальный тур
0:10
«Знаю настоящую сущность»: Лолита публично призналась в любви Киркорову
23:53
«Солнышко, поздравляю»: Самбурская сообщила о рождении дочери
23:38
Мандарины лучше секса: Робби Уильямс признался в потере интереса к интимной близости

Сейчас читают

Алена Кравец сообщила, что звезды удаляют из соцсетей фото с Блиновской
Полковник Кнутов: Россия срывает наступление Украины упреждающими ударами
Хайп или талант? Доминик Джокер раскрыл секреты, которые помогают стать звездой
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео