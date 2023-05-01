Подкаминская рассказала о приставаниях пьяного нахала в поезде

Пьяный попутчик напал с вопросами на Елену Подкаминскую в купе поезда. Шокирующей новостью актриса поделилась в одном из своих блогов. Как отметила знаменитость, она не стала обращать внимание, что соседнее место было продано другому пассажиру, так как ей нужно было срочно уехать.

Сосед долго не появлялся, но, как выяснилось, мужчина просто выпивал с друзьями в соседнем вагоне. Актриса объяснила, что намерена отдохнуть после тяжелого дня, однако тот продолжал забрасывать ее вопросами.

«Мне учинили допрос с пристрастием. Кто такая и чем занимаюсь. Я максимально деликатно старалась объяснить, что села в поезд в надежде отоспаться и помолчать», — рассказала актриса.

Подкаминская добавила, что пошла к начальнику поезда, так как находящийся в пьяном угаре сосед мешал ей отдыхать. Однако проводники убедили артистку, что мужчина не причинит ей вреда. Вернувшись в купе, актриса заметила, что ее попутчик уснул. Больше в поездке он ее не беспокоил.

Елена Подкаминская: я готова соглашаться на авантюры ради профессии

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Елена Подкаминская, отметившая в начале апреля 44-летие, призналась благодаря чему ей удается сохранять стройную фигуру. Актриса не пьет алкоголь и не курит.