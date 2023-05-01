Блогер Зубарев рассказал об экстремальном избавлении от наркозависимости

|
Алексей Панков
Алексей Панков 144

Молодого человека закрывали в подвале и отпаивали водкой.

Блогер Зубарев рассказал об экстремальном избавлении от наркозависимости

Фото: ВКонтакте / Zubarefff | Зубарев

Читайте нас в: Дзен Новости

Проживающий в Китае донецкий блогер Александр Зубарев рассказал в недавнем интервью, как избавлялся от наркотической зависимости. По его словам, такое решение он принял самостоятельно.

«Меня закрывают в подвале. Выбраться я не могу. Я ломиться не могу. Я просидел там 40 дней», — отметил блогер.

Он заявил, что не хочет даже вспоминать первые две недели. Каждый день ему давали две бутылки водки и еду. Алкоголь был необходим, чтобы унять боль от ломки.

«Ты лежишь и не можешь пошевелиться, потому что тебя полностью сковала боль. И плюс ментальная ломка. Вот это было самым страшным», — заявил Зубарев.

На третью неделю Александру стало легче. Тогда он начал много читать, пытаться что-то поменять в себе. На последний 40-й день он почувствовал, что избавился от зависимости.

Няня погибшей в Ростове девочки рассказала о неадекватности обвиняемых родителей

В прошлом году Александр отметился тем, что отправил гуманитарную помощь беженцам и жителям ЛНР и ДНР.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как навсегда отбить у подростков интерес к алкоголю.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
80.51
-1.05 88.37
-1.83
Самый прибыльный день: когда делать денежную стрижку в мае 2023

Последние новости

1:00
«Кончина близка»: в США предрекли будущее Зеленского
0:45
Стало известно об эвакуации посольством РФ более 200 человек из Судана
0:30
«Последний рывок»: группа Aerosmith анонсировала прощальный тур
0:10
«Знаю настоящую сущность»: Лолита публично призналась в любви Киркорову
23:53
«Солнышко, поздравляю»: Самбурская сообщила о рождении дочери
23:38
Мандарины лучше секса: Робби Уильямс признался в потере интереса к интимной близости

Сейчас читают

Алена Кравец сообщила, что звезды удаляют из соцсетей фото с Блиновской
Полковник Кнутов: Россия срывает наступление Украины упреждающими ударами
Хайп или талант? Доминик Джокер раскрыл секреты, которые помогают стать звездой
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео