Блогер Зубарев рассказал об экстремальном избавлении от наркозависимости

Проживающий в Китае донецкий блогер Александр Зубарев рассказал в недавнем интервью, как избавлялся от наркотической зависимости. По его словам, такое решение он принял самостоятельно.

«Меня закрывают в подвале. Выбраться я не могу. Я ломиться не могу. Я просидел там 40 дней», — отметил блогер.

Он заявил, что не хочет даже вспоминать первые две недели. Каждый день ему давали две бутылки водки и еду. Алкоголь был необходим, чтобы унять боль от ломки.

«Ты лежишь и не можешь пошевелиться, потому что тебя полностью сковала боль. И плюс ментальная ломка. Вот это было самым страшным», — заявил Зубарев.

На третью неделю Александру стало легче. Тогда он начал много читать, пытаться что-то поменять в себе. На последний 40-й день он почувствовал, что избавился от зависимости.

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В прошлом году Александр отметился тем, что отправил гуманитарную помощь беженцам и жителям ЛНР и ДНР.

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