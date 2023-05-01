«Сережа был не таким»: Бокашевская назвала истинную причину смерти Колесникова

Российская актриса прокомментировала смерть коллеги по цеху. Она рассказала, что Сергей был неравнодушным человеком.

Заслуженный артист России Сергей Колесников ушел из жизни 29 апреля. Близкие и коллеги скорбят о смерти актера.

Актриса Галина Бокашевская рассказала изданию MK о дружеских отношениях с Колесниковым и выдвинула предположение по поводу истинной причины его смерти.

Женщина призналась, что была знакома с актером еще со школы. После учебы они продолжили дружеское общение.

Бокашевская отметила, что Колесников принимал все близко к сердцу. Он был не был равнодушен к тому, что происходило вокруг него. Актриса считает, что именно по этой причине к артисту подобрался инсульт.

«Легче всего жить людям, которые, как страусы: закрывают уши, глаза и смотрят только в тарелку и на руль. Сережа был не таким. Очень жаль, что такие люди уходят», - сказала актриса.

Галина рассказала, что коллега по сцене был очень добрым, улыбчивым, простым и отзывчивым человеком. У Колесникова никогда не было звездной болезни. Его не испортили деньги и слава.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как театр переживает смерть Сергея Колесникова.