«Сережа был не таким»: Бокашевская назвала истинную причину смерти Колесникова

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 25 817

Актриса Галина Бокашевская озвучила причину смерти Сергея Колесникова

«Сережа был не таким»: Бокашевская назвала истинную причину смерти Колесникова

Фото: Кадр из сериала «Тайна спящей дамы», 2021 г.

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Российская актриса прокомментировала смерть коллеги по цеху. Она рассказала, что Сергей был неравнодушным человеком.

Заслуженный артист России Сергей Колесников ушел из жизни 29 апреля. Близкие и коллеги скорбят о смерти актера.

Актриса Галина Бокашевская рассказала изданию MK о дружеских отношениях с Колесниковым и выдвинула предположение по поводу истинной причины его смерти.

Женщина призналась, что была знакома с актером еще со школы. После учебы они продолжили дружеское общение.

Бокашевская отметила, что Колесников принимал все близко к сердцу. Он был не был равнодушен к тому, что происходило вокруг него. Актриса считает, что именно по этой причине к артисту подобрался инсульт.

«Легче всего жить людям, которые, как страусы: закрывают уши, глаза и смотрят только в тарелку и на руль. Сережа был не таким. Очень жаль, что такие люди уходят», - сказала актриса.

Галина рассказала, что коллега по сцене был очень добрым, улыбчивым, простым и отзывчивым человеком. У Колесникова никогда не было звездной болезни. Его не испортили деньги и слава.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как театр переживает смерть Сергея Колесникова.

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