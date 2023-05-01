«Жених и невеста»: 47-летняя Волочкова показала нового «возлюбленного»

Балерина уверяет, что обрела счастье с молодым и знаменитым красавцем из мира шоу-бизнеса.

Великий афоризм Пушкина «Любви все возрасты покорны» злободневен в наше время, как никогда. На пятом десятке Анастасия Волочкова цветет, словно майская роза: она надела наряд, похожий на свадебное платье, будто в первый раз, и выложила видео с новым «женихом» в сеть. На публикации балерину обнимает молодой кавалер при деньгах, который уже привык находиться в компании женщин постарше. Видео и подробности опубликовало издание dni.ru.

Молчать о долгожданном союзе звезда не стала. «Новым мужчиной» оказался известный в мире шоу-бизнеса и любимый многими 39-летний певец Прохор Шаляпин. Перед камерой балерина сыграла шуточную свадьбу с коллегой, которому явно прельстило внимание немолодой красотки.

«Жених и невеста», — гордо произнесла в камеру Анастасия Волочкова.

Поначалу артист хотел побыть для звезды балета лишь Дедом Морозом. Однако блондинка ответила, что такой персонаж в ее жизни уже был. Кроме легкого дружеского флирта артисты обмениваются шутками.

Поклонники удивились такой паре и разделились на два лагеря. Одни считают такое поведение пиаром, а вторые говорят о начале очередного романа балерины. Стоит отметить, что Шаляпин и Волочкова хорошо смотрятся. Может быть два одиноких сердца наконец-то обрели друг друга?

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что известно о новом увлечении Волочковой.