Дональд Трамп не смог оспорить решение суда по делу об изнасиловании

Журналистка выдвинула в адрес бывшего президента США обвинения в изнасиловании в 1990-е годы.

Экс-президент США Дональд Трамп просит признать судебное разбирательство по делу об изнасиловании неправомерным. Телеканал CNN сообщает, что адвокат Трампа направил соответствующее письмо в суд.

Бывший президент Америки уверен, что решения по делу были предвзятыми и несправедливыми. В частности его смутило обращение со стороны судьи, которое повлияло на решение присяжных.

Однако Associated Press сообщает, что судья в Нью-Йорке отказал Дональду Трампу в аннулировании процесса.

Обвинения в адрес Дональда Трампа выдвинула 75-летняя писательница и журналистка Джин Кэрролл. Она утверждает, что Трамп якобы изнасиловал ее в примерочной универмага в Нью-Йорке. Сам президент признался, что даже не знает, кто такая Джин Кэрролл.

Тем не менее журналистка подала в суд на Трампа. Ходатайство о приостановлении рассмотрения дела судья отклонил, а высший апелляционный суд Вашингтона отказался защищать Трампа в этом деле. Теперь разбирательством займется суд США на Манхэттене.

После того, как экс-президенту США предъявили обвинения в изнасиловании, он отправился в Шотландию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Трампа арестовали перед предъявлением обвинения.