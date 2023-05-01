Из пушек по воробьям: Зеленского призвали не сбивать из Patriot российские дроны

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 118

В Британии посоветовали ВСУ пропускать ракетные удары России из-за дороговизны Patriot

Из пушек по воробьям: Зеленского призвали не сбивать из Patriot российские дроны

Фото: © РИА Новости / Игорь Зарембо

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На Западе снова принуждают украинских боевиков экономить дорогостоящие импортные боеприпасы.

Британский военный аналитик Майкл Кларк призвал президента Украины Владимира Зеленского экономить запасы поставляемых западных ракет и не стрелять из комплексов Patriot по российским беспилотникам в зоне спецоперации.

«Возможно, ВСУ растратят все запасы ракет, если не будут осторожны. <…> Владимиру Зеленскому придется сдерживаться и не использовать американские зенитные комплексы против дронов», — заявил Кларк в эфире телеканала Sky News.

По словам аналитика, украинские боевики скоро получат ЗРК Patriot из Польши. Эти комплексы требуют серьезной подготовки и времени для развертывания, и они «очень дорогие», подчеркнул Кларк.

На Западе уже неоднократно заявляли о том, что украинские боевики «транжирят» поставляемые им боеприпасы, и призывали их экономить. Западных партнеров беспокоит, что у Украины не останется оружия для анонсируемого контрнаступления.

Тем временем Atlantico сообщило, что в Европе растет число преступлений из-за ввозимого с Украины оружия. По информации издания, Киев наладил нелегальный оружейный трафик в страны Евросоюза, однако НАТО и европейские СМИ отрицают проблему, хотя прекрасно осведомлены о ней.

Ранее 5-tv.ru сообщал в США начали испытывать дефицит боеприпасов из-за поставок оружия Украине.

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