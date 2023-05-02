Жена Петросяна рассказала о самочувствии юмориста после госпитализации

Известно, что знаменитость является «сердечником».

Народный артист РСФСР Евгений Петросян накануне внезапно оказался в одной из московских клиник. Сообщалось, что ему стало плохо с сердцем. Однако это опровергла его супруга Татьяна Брухунова. Она сообщила подписчикам в своем блоге, что беспокоиться и переживать за юмориста повода нет. Со здоровьем знаменитости все хорошо, в больнице же он оказался для планового обследования.

«Ничего экстренного не произошло. Все в штатном, плановом режиме. Он сейчас проходит обследование в одной из московских клиник, все у него в полном порядке, никаких экстраординарных ситуаций нет. Никаких угроз его жизни нет», — заявила она.

Сам Петросян также обратился к поклонникам и поспешил успокоить их. По его словам, сегодня он уже окажется дома.

В этом году Петросяну исполнится 78 лет. Но с молодой супругой он расцветает, заметили многие. Правда, некоторые проблемы со здоровьем все же мешали ему жить. Несколько лет назад ему делали стентирование. Юмористу заменили сердечный клапан и восстановили работу коронарных сосудов в 2013 году. Тогда операция прошла планово. Известно, что Петросян уже давно является «сердечником».

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