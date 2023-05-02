Первомайские протесты во Франции переросли в жесткие стычки с полицией

Во Франции до уличных боев пока не дошло, но противостояние демонстрантов и полиции достигло наивысшей точки. Крупнейшие города страны захлестнула волна первомайских погромов.

Праздник труда в Пятой республике манифестанты встретили во всеоружии — били витрины, переворачивали машины и жгли чучела президента страны Эммануэля Макрона. Практически сразу после начала митинга красные транспаранты сменились бутылками с зажигательной смесью. В полицейских полетели коктейли Молотова и взрывпакеты. В результате ранены уже более сотни жандармов по всей стране. В ответ на действия протестующих офицеры применили дымовые шашки, начались потасовки.

Лидеры местных профсоюзов уже объявили минувшее Первое мая началом новой французской революции. На улицы городов страны вышли более 800 тысяч человек. И эту демонстрацию называют самой масштабной за последние 40 лет. Подробности в репортаже корреспондента «Известий» Анастасии Рикезы.