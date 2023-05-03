В ожидании реконструкции: почему крепость Орешек встречает 700-летний юбилей в разрушенном состоянии

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Крепость Орешек встречает 700-летний юбилей в разрушенном состоянии

Фото, видео: www.globallookpress.com / Serguei Fomine; 5-tv.ru

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Древнее сооружение находится на Ореховом острове в истоке реки Невы в Ленинградской области.

Семисотлетний юбилей отмечает в этом году крепость Орешек. То, что комплекс дожил до таких преклонных лет, настоящая фантастика — в XX веке была только одна реконструкция, да и та не закончилась.

За свою 700-летнюю историю Орешек особенно пострадал не при Шведах или Петре I, а в Великую Отечественную войну. Корреспондент «Известий» Василий Михеев рассказал об офисах, работниках в тюремных камерах, руинах стен и будущем крепости.




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