Джо Байден посоветовал гостю Белого дома «заткнуться»

Президент США Джо Байден вновь отличился. На приеме в честь конца Рамадана в Белом доме он порекомендовал одному из гостей… заткнуться. Такая реакция лидера страны последовала в ответ на попытку приглашенного рассказать о первом судье-мусульманине. При этом другого гостя и вовсе не пустили на мероприятие.

«Хочешь выйти сюда и сказать речь? Заткнись, мальчик. Как бы сказала моя мама», — сказал Байден.

Стоит отметить, что самого судью, о котором гость и хотел рассказать, Байден поприветствовал.

80-летний Джо Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди американцев. Глава государства часто путается, оговаривается, падает и теряется в пространстве. Так, недавно он попросил невидимого человека не прыгать. Также несколько раз он даже публично пытался пожать руку вымышленному другу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о пяти ошибках Джо Байдена, погубивших страну.