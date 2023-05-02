Джо Байден посоветовал гостю Белого дома «заткнуться»

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 301

Теперь американцы гадают, то ли лидер страны так пошутил, то ли его поведение вновь показало серьезные проблемы со здоровьем.

Джо Байден посоветовал гостю Белого дома «заткнуться»

Фото: www.globallookpress.com / Michael Reynolds - Pool via CNP

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Президент США Джо Байден вновь отличился. На приеме в честь конца Рамадана в Белом доме он порекомендовал одному из гостей… заткнуться. Такая реакция лидера страны последовала в ответ на попытку приглашенного рассказать о первом судье-мусульманине. При этом другого гостя и вовсе не пустили на мероприятие.

«Хочешь выйти сюда и сказать речь? Заткнись, мальчик. Как бы сказала моя мама», — сказал Байден.

Стоит отметить, что самого судью, о котором гость и хотел рассказать, Байден поприветствовал.

80-летний Джо Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди американцев. Глава государства часто путается, оговаривается, падает и теряется в пространстве. Так, недавно он попросил невидимого человека не прыгать. Также несколько раз он даже публично пытался пожать руку вымышленному другу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о пяти ошибках Джо Байдена, погубивших страну.

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