Есть опасность: Романа Костомарова пока не могут транспортировать в Германию

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 11 422

Костомарова пока не будут транспортировать в Германию из-за риска образования тромбов

Есть опасность: Романа Костомарова пока не могут транспортировать в Германию

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

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Реабилитологи сейчас настраивают спортсмена на новую жизнь.

Романа Костомарова пока не будут транспортировать в Германию для продолжения реабилитации, поскольку пока это считается слишком опасным для его здоровья. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

На данный момент у фигуриста высокий шанс образования тромбов, поэтому перелет на самолете ему противопоказан.

Хирурги уже подготовили Костомарова к протезам, но для того, чтобы они были готовы и зажили — нужно какое-то время. Спортсмену уже пробовали ставить пробный вариант протезов, но они вызывали боль, а места соединения кровоточили. Сейчас со спортсменом работают реабилитологи, которые готовят его к новой жизни.

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В начале 2023 года фигурист был госпитализирован с пневмонией, после чего его состояние начало стремительно ухудшаться. Медики приняли решение о введении спортсмена в искусственную кому и подключении к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), а затем и экстракорпоральной мембраннокй оксигенации (ЭКМО).

По мере лечения у Костомарова развился сепсис, из-за гангрены ему ампутировали обе стопы и кисть руки, также он перенес два инсульта. Не так давно в лечении знаменитости появилась положительная динамика. Родственники и близкие люди спортсмена не раскрывают детали, но говорят о позитивном, боевом настрое Костомарова.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, почему у Костомарова наметились проблемы с протезами.

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