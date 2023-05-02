Есть опасность: Романа Костомарова пока не могут транспортировать в Германию
Костомарова пока не будут транспортировать в Германию из-за риска образования тромбов
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Реабилитологи сейчас настраивают спортсмена на новую жизнь.
Романа Костомарова пока не будут транспортировать в Германию для продолжения реабилитации, поскольку пока это считается слишком опасным для его здоровья. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
На данный момент у фигуриста высокий шанс образования тромбов, поэтому перелет на самолете ему противопоказан.
Хирурги уже подготовили Костомарова к протезам, но для того, чтобы они были готовы и зажили — нужно какое-то время. Спортсмену уже пробовали ставить пробный вариант протезов, но они вызывали боль, а места соединения кровоточили. Сейчас со спортсменом работают реабилитологи, которые готовят его к новой жизни.
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В начале 2023 года фигурист был госпитализирован с пневмонией, после чего его состояние начало стремительно ухудшаться. Медики приняли решение о введении спортсмена в искусственную кому и подключении к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), а затем и экстракорпоральной мембраннокй оксигенации (ЭКМО).
По мере лечения у Костомарова развился сепсис, из-за гангрены ему ампутировали обе стопы и кисть руки, также он перенес два инсульта. Не так давно в лечении знаменитости появилась положительная динамика. Родственники и близкие люди спортсмена не раскрывают детали, но говорят о позитивном, боевом настрое Костомарова.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, почему у Костомарова наметились проблемы с протезами.
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