На радость студентам: Путин поручил перенести День молодежи

Российские студенты попросили главу государства дать им отдохнуть в июне полноценно.

Президент РФ Владимир Путин распорядился отмечать День молодежи в последнюю субботу июня. Об этом сообщается в новом документе.

В итоге празднование Дня молодежи переносится с 27 на 24 июня 2023 года.

Изначально о таком нововведении главу государства попросили студенты во время встречи в инновационном научно-технологическом центре МГУ «Воробьевы горы» в январе. По словам молодежи, им бы очень хотелось не сдавать сессию или не работать в такой праздник, а все-таки отдохнуть. А это возможно сделать только в последнюю субботу июня.

Еще 6 апреля 2023 года появился документ с поручениями в том числе и о переносе Дня молодежи. Срок исполнения — 1 мая. Ответственным был назначен первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

До этого Владимир Путин подписал указ о проведении Всемирного фестиваля молодежи в 2024 году. Последний фестиваль состоялся в России еще в 2017 году. Местом его проведения стал Сочи.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Путин поздравил студентов с Татьяниным днем.