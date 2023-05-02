Женщина избила табуреткой своего любовника, а потом зарезала его

Всему виной — алкоголь. После нескольких бокалов женщине показалось, что ее приятель уже не такой приятный.

Женщина из Лихославля Тверской области подозревается в убийстве своего сожителя. Об этом сообщает региональное управление СК.

По последним данным, будучи в состоянии алкогольного опьянения она решила напасть на 40-летнего ухажера с первым попавшимся оружием — табуреткой. Однако поняв, что ей этого не хватило, женщина схватила нож и нанесла возлюбленному несколько ударов в область груди.

«Пострадавший скончался, женщина уже задержана», — говорится в сообщении.

По информации СК, на место происшествия незамедлительно был организован выезд следственно-оперативной группы и произведен детальный осмотр. Также было изъято орудие преступления, допрошен свидетель и назначено проведение экспертиз.

Теперь подозреваемой грозит до 15 лет колонии, решается вопрос о мере пресечения.

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