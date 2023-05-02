Путин наградил Валерия Гергиева орденом «За заслуги перед отечеством» II степени

Глава РФ Владимир Путин подписал указ о вручении художественному руководителю Государственного академического Мариинского театра Валерию Гергиеву ордена «За заслуги перед Отечеством». Соответствующий документ появился на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что деятель вел многолетнюю и плодотворную деятельность на благо российской культуры и искусства. Правительство по достоинству оценило его вклад.

Примечательно, что в тот же день, 2 мая, Валерий Гергиев отпраздновал свое 70-летие. После окончания учебы в консерватории Н. А. Римского-Корсакова он начал свою деятельность в Мариинском театре. Спустя 11 лет службы, в 1988 году, он занял пост главного дирижера и худруководителя оперной труппы театра.

Ежегодно Гергиев организует порядка 300 выступлений. Под его руководством новую волну признания получил фестиваль «Звезды белых людей». Также при нем были открыты филиалы петербургского театра во Владивостоке и Владикавказе.

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