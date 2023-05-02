Новый скандал? ФНС приостановила операции по счетам компании Дины Саевой

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 2 296

ФНС приостановила операции по счетам компании «Ямми саунд» Дины Саевой

Новый скандал? ФНС приостановила операции по счетам компании Дины Саевой

Фото: Instagram* / senoritasaeva

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Вероятно, многочисленные проверки связаны с чередой налоговых скандалов в этом году.

Федеральная налоговая служба (ФНС) приостановила операции по счетам организации «Ямми саунд», которая принадлежит блогеру Дине Саевой. Как стало известно 5-tv.ru, компания занималась торговлей розничными музыкальными записями, аудиолентами, компакт-дисками и кассетами в специализированных магазинах.

Исходя из данных базы СПАРК, счета приостановлены сегодня днем. При этом причины случившегося не уточняются. По предварительным данным, дело в задолженностях.

ФНС приостановила операции по счетам компании Дины Саевой ФНС приостановила операции по счетам компании Дины Саевой. Фото: 5-tv.ru

Стоит отметить, что ранее появилась информация о многочисленных проверках среди интернет-мыслителей. Правоохранительные органы заинтересовались деятельностью известных блогеров. Речь идет о доходах знаменитостей и их вероятном отклонении от уплаты налогов.

Возможно, решение связано с чередой налоговых скандалов в этом году. Сначала оскандалилась блогер Александра Митрошина, потом ее коллега по цеху Валерия Чекалина и после нее королева марафонов Елена Блиновская. Все они задолжали государству неподъемные суммы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФНС приостановила счета сразу двух компаний жены рэпера Джигана Оксаны Самойловой.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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