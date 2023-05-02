Невролог объяснил, какое средство против болезни Альцгеймера дарит надежду

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 88

Невролог Парфенов: антиамилоидные препараты наиболее перспективны в борьбе с Альцгеймером

Невролог объяснил, какое средство против болезни Альцгеймера дарит надежду

Фото: www.globallookpress.com / Manfred Bail

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Прежде чем говорить о лечении болезни, следует найти ее истоки.

Лидерами среди наиболее перспективных лекарств против болезни Альцгеймера являются новые антиамилоидные препараты. Об этом заявил врач-невролог, директор Клиники нервных болезней имени А. Я. Кожевникова Сеченовского университета, профессор Владимир Парфенов.

В беседе с изданием Газета.ру он отметил, что сейчас все больше врачей придерживаются бета-амилоидной гипотезы. Она подразумевает под собой то, что в мозге человека, страдающего от болезни Альцгеймера, собирается бета-амилоид (пептид — короткий фрагмент белка — Прим. ред.), который приобретает вид так называемых «амилоидных бляшек». Из-за того, что бета-амилоид откладывается между нейронами мозга, он негативно воздействует на него.

При этом нельзя с точностью утверждать, что антиамилоидные препараты смогут избавить пациента от недуга. Бета-амилоидная гипотеза объясняет далеко не все тонкости болезни. Некоторые врачи считают ее ложной и не верят в эффективность антиамилоидных лекарств.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как распознать признаки начала болезни Альцгеймера.

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