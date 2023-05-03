Глава Кубани опроверг сообщения об эвакуации при пожаре на нефтебазе

Жителей поселка Волна Темрюкского района не эвакуировали из-за пожара на нефтебазе, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Он уточнил, что такие сообщения стали распространяться в интернете.

«Эта информация не соответствует действительности. Ситуация не требует эвакуации», — написал Кондратьев, призвав местных жителей сохранять спокойствие.

Пожару на нефтебазе, принадлежащей АО «Таманьнефтегаз», присвоили повышенный ранг сложности. Площадь возгорания оценивается в 1200 квадратных метров. В тушении задействованы 23 единицы техники и 85 человек личного состава.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам Вениамина Кондратьева, в результате ЧП пострадавших нет. Причины происшествия устанавливаются.