Глава Кубани опроверг сообщения об эвакуации при пожаре на нефтебазе

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 35

Площадь возгорания уже увеличилась до 1200 квадратных метров.

Глава Кубани опроверг сообщения об эвакуации при пожаре на нефтебазе

Фото: Вергун Антон / ТАСС

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Жителей поселка Волна Темрюкского района не эвакуировали из-за пожара на нефтебазе, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Он уточнил, что такие сообщения стали распространяться в интернете.

«Эта информация не соответствует действительности. Ситуация не требует эвакуации», — написал Кондратьев, призвав местных жителей сохранять спокойствие.

Пожару на нефтебазе, принадлежащей АО «Таманьнефтегаз», присвоили повышенный ранг сложности. Площадь возгорания оценивается в 1200 квадратных метров. В тушении задействованы 23 единицы техники и 85 человек личного состава.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам Вениамина Кондратьева, в результате ЧП пострадавших нет. Причины происшествия устанавливаются.

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