В России карта болельщика стала еще доступнее

Теперь Fan-ID можно будет получить еще быстрее и проще. Как это работает?

В России упростили оформление карты болельщика для детей младше 14 лет, инвалидов всех групп и пенсионеров. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Уже с 26 мая 2023 года идентификация юных болельщиков будет проходить удаленно.

«Если данные о детях представлены в подтвержденной учетной записи родителя или законного представителя на портале госуслуг, то карта болельщика будет выдаваться автоматически», — говорится в сообщении.

В противном случае родители должны обязательно посетить МФЦ для идентификации своего ребенка.

При этом инвалиды и дети-инвалиды в возрасте от 14 до 18 лет смогут оформить карты по такому же принципу, как сейчас это происходит для футболистов, тренеров и технического персонала клубов. Между тем для пенсионеров предложено получать такие карты в отдельных окнах без очереди.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Владимир Путин велел упростить использование Fan ID для некоторых россиян.