В России карта болельщика стала еще доступнее
Правительство РФ упростило получение карты болельщика для детей, инвалидов и пенсионеров
Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын
Теперь Fan-ID можно будет получить еще быстрее и проще. Как это работает?
В России упростили оформление карты болельщика для детей младше 14 лет, инвалидов всех групп и пенсионеров. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Уже с 26 мая 2023 года идентификация юных болельщиков будет проходить удаленно.
«Если данные о детях представлены в подтвержденной учетной записи родителя или законного представителя на портале госуслуг, то карта болельщика будет выдаваться автоматически», — говорится в сообщении.
В противном случае родители должны обязательно посетить МФЦ для идентификации своего ребенка.
При этом инвалиды и дети-инвалиды в возрасте от 14 до 18 лет смогут оформить карты по такому же принципу, как сейчас это происходит для футболистов, тренеров и технического персонала клубов. Между тем для пенсионеров предложено получать такие карты в отдельных окнах без очереди.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Владимир Путин велел упростить использование Fan ID для некоторых россиян.
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