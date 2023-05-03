Добыча газа в РФ сократилась на 10% в начале 2023 года

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 26

«Ъ»: добыча газа в России снизилась на 10% в первом квартале 2023 года

Добыча газа в РФ сократилась на 10% в начале 2023 года

Фото: www.globallookpress.com / Attila Volgyi

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Тенденция будет сохраняться на протяжении всего года, считают аналитики.

Добыча газа в России по итогам I квартала 2023 года сократилась до 61 миллиарда кубометров, что уже на 10% ниже аналогичного показателя 2022 года. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источники, знакомые со статистикой.

Оказалось, что основной объем снижения добычи приходится на «Газпром» в то время, как добыча крупнейших независимых производителей только растет.

Тем не менее «Газпром» все-таки продолжает развивать поставки в Китай с месторождений в Восточной Сибири, но пока эти объемы несопоставимы с поставками, которые раньше были в Европу.

По словам источника издания, сейчас компания лишена возможности нарастить экспорт в этом направлении, ведь система газопроводов «Северный поток» взорвана, а трубопровод Ямал — Европа находится под контрсанкциями РФ.

До этого стало известно о том, что Россия в январе – апреле 2023 года экспортировала 10,5 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ). Это на 11% меньше показателя за январь – апрель 2022 года.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как «Газпром» приостановил поставку газа в Армению из-за ремонтных работ.

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