Добыча газа в РФ сократилась на 10% в начале 2023 года
«Ъ»: добыча газа в России снизилась на 10% в первом квартале 2023 года
Фото: www.globallookpress.com / Attila Volgyi
Тенденция будет сохраняться на протяжении всего года, считают аналитики.
Добыча газа в России по итогам I квартала 2023 года сократилась до 61 миллиарда кубометров, что уже на 10% ниже аналогичного показателя 2022 года. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источники, знакомые со статистикой.
Оказалось, что основной объем снижения добычи приходится на «Газпром» в то время, как добыча крупнейших независимых производителей только растет.
Тем не менее «Газпром» все-таки продолжает развивать поставки в Китай с месторождений в Восточной Сибири, но пока эти объемы несопоставимы с поставками, которые раньше были в Европу.
По словам источника издания, сейчас компания лишена возможности нарастить экспорт в этом направлении, ведь система газопроводов «Северный поток» взорвана, а трубопровод Ямал — Европа находится под контрсанкциями РФ.
До этого стало известно о том, что Россия в январе – апреле 2023 года экспортировала 10,5 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ). Это на 11% меньше показателя за январь – апрель 2022 года.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как «Газпром» приостановил поставку газа в Армению из-за ремонтных работ.
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