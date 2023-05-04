Уникальный экспонат: в музее Петербурга выставили пушку середины XIX века

Эфирная новость 35

В музее в Санкт-Петербурге выставили пушку середины XIX века

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Гальперин; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Орудие пролежало почти полтора столетия на дне Финского залива.

Коллекция Военно-исторического музея артиллерии в Петербурге пополнилась уникальным экспонатом. Это пушка образца середины позапрошлого века: редкий тип морского орудия — один из последних, заряжаемых через дуло. Бронзовое изделие весом 385 килограммов было отлито в 1866 году в петербургском арсенале для парусно-винтового фрегата «Олег».

Судно потонуло и почти полтора столетия провело на морском дне в акватории острова Гогланд. Пять лет назад пушку с его борта удалось поднять на поверхность, и все это время реставраторы работали над ее восстановлением. Теперь увидеть снаряд может каждый.

+12° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 32%
79.31
-0.65 87.58
-0.08
Знай край, да не падай: китайский совет дня на четверг, 4 мая

Последние новости

12:32
«Самые различные»: Кремль о возможных ответах на атаку беспилотников
12:27
«Полтора года без еды и без воды»: Света Светикова о жизни после «Фабрики звезд»
12:26
«Мир моды потерял гения»: Сергей Зверев приехал попрощаться с Вячеславом Зайцевым
12:24
«Только вперед»: ВС РФ готовы отразить возможное наступление ВСУ
12:20
Концерн Henkel завершил продажу своих активов в РФ
12:16
Звезда «Гарри Поттера» Эмма Уотсон объяснила, почему бросила кино

Сейчас читают

Десятки миллионов долларов: родные делят шикарные дома и квартиры Юдашкина по всему миру
Экономист Гинько предупредил, что США обострят конфликт на Тайване ради сдерживания кризиса
«Ощущение безопасности»: какими проблемами в будущем грозит дочери Орловой раздельный сон с матерью
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео