РФ оставляет за собой право ответа после попытки Украины осуществить покушение на президента

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 2 524

Кремль атаковали два беспилотника, оба были сбиты.

РФ оставляет за собой право ответа после попытки Украины осуществить покушение на президента

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

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Россия оставляет за собой право ответить на попытку удара по Кремлю где и когда посчитает нужным. Об этом заявили в Кремле после предринятой попытки Украины атаковать центр Москвы.

В Кремле также расценили эту попытку удара как покушение на президента России. Владимир Путин не пострадал и продолжает работать в обычном режиме после попытки Киева нанести удар по Кремлю с помощью беспилотников.

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