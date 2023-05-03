Зеленский не планирует возвращаться на Украину после Финляндии

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 1 296

Путешествие украинского лидера в Берлин запланировано лишь через десять дней. Где он проведет все это время?

Зеленский не планирует возвращаться на Украину после Финляндии

Фото: www.globallookpress.com / Presidential Office of Ukraine

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Глава Украины Владимир Зеленский не планирует возвращаться домой после визита в Финляндию. Об этом заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

Политик прокомментировал, что Зеленский проведет в Финляндии всего день, однако после не отправится на Украину. Куда именно проследует глава государства после, он не уточнил, однако известно, что 13 мая его ожидают в столице Германии, где собрались бывший и действующий канцлеры ФРГ Ангела Меркель и Олаф Шольц, а также экс-президент США Барак Обама.

Между тем 3 мая стало известно, что Владимир Зеленский прибыл с государственным визитом в Финляндию по приглашению президента страны Саули Ниинисте. Никифоров отметил, что в рамках визита украинский лидер обсудит вопросы по вступлению Незалежной в НАТО.

Ожидается, что Зеленский проведет встречи с главами правительсв Северной Европы, среди которых будут премьер-министры Швеции, Норвегии, Дании и Исландии. На повестке дня ситуация вокруг Украины, а также глобальные геополитические вопросы.

Ранее 5-tv.ru писал, что визит Зеленского в Европу срывает контрнаступление ВСУ.

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