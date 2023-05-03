«Клуб бывших»: визит Зеленского в Европу срывает контрнаступление ВСУ

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 7 167

Политолог Бредихин: контрнаступление ВСУ вряд ли будет до 13 мая

Фото, видео: Reuters / STAFF; Личный архив Антона Бредихина; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Президент Украины на время покинет страну. Зачем?

Украинский лидер Владимир Зеленский собирается посетить столицу Германии 13 мая. При этом в Берлине также находятся бывший американский президент Барак Обама, канцлер ФРГ Олаф Шольц и его предшественница Ангела Меркель.

На фоне зарубежного визита главы Украины глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил об активизации ВСУ и обострении обстановки на передовой. Он заявил, что по его ощущениям, обещанное контрнаступление Украины началось.

Встретится ли глава Незалежной с перечисленной троицей? И попробует ли Украина атаковать российские позиции в ближайшие дни? На эту тему 5-tv.ru поговорил с политологом Антоном Бредихиным.

По его словам, встреча сразу всех вышеуказанных персон — Обамы, Меркель и Шольца — маловероятна, потому что к моменту визита Зеленского некоторые политические фигуры уже могут быть не в Берлине. Однако само пребывание президента Незалежной в Германии может обозначить некоторые моменты будущего контрнаступления украинских войск.

«В первую очередь, не будет „великого контрнаступа“ до этого дня. Это 100%, потому как если бы был расчет на ближайшие дни, то можно было бы предполагать, что он начнется 8 мая, именно в день побежденных, тогда Зеленскому было бы это символически сделать», — сообщил Бредихин.

Однако из-за отъезда Зеленского минимум до 13 мая теперь нельзя предполагать, что украинские националисты начнут действовать до или во время его отсутствия.

Политолог отметил, что даже если встреча с бывшими и нынешними западными лидерами состоится, то Зеленский будет говорить с политиками об очередных поставках военной помощи для киевского режима.

«Да, через этот „клуб бывших“, то есть, там Меркель, Обама, это же клуб бывших президентов — бывших канцлеров. Но в любом случае это люди, которые представляют интересы своих стран в той или иной степени и могут гарантировать определенные обязательства перед Зеленским», — сказал Бредихин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США отреагировали на слова Зеленского об утечке данных Пентагона.

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