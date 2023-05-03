В Госдуме теракт в отношении президента назвали нападением на Россию

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 291

В нижней палате парламента считают, что Владимир Зеленский встал на путь международного терроризма.

В Госдуме теракт в отношении президента назвали нападением на Россию

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Konstantin Kokoshkin

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В Госдуме расценили теракт, готовившийся в отношении главы России Владимира Путина, как нападение на страну в целом. Спикер нижней палаты Федерального собрания считает, что киевский режим во главе с президентом Владимиром Зеленским переступил черту.

«Зеленский, отдавая приказы на совершение терактов, встал в один ряд с другими международными террористами», — заявили в ведомстве.

Днем 3 мая стало известно, что два украинских БПЛА предприняли попытку атаковать Кремль. Инцидент случился ночью. Успешно отработавшие системы радиоэлектронной борьбы вывели из строя летательные аппараты, и они рухнули на землю. Никто не пострадал.

В Кремле атаку назвали покушением на Владимира Путина. К счастью, глава государства не пострадал. Уточнялось, что он продолжит работать в штатном режиме. Москва назвала сучившиеся террористическим актом и оставила за собой право ответить на попытку нападения где и когда она посчитает нужным.

Ранее 5-tv.ru писал, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о сохранении планов о проведении парада Победы на Красной площади 9 Мая.

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