В Госдуме теракт в отношении президента назвали нападением на Россию

В Госдуме расценили теракт, готовившийся в отношении главы России Владимира Путина, как нападение на страну в целом. Спикер нижней палаты Федерального собрания считает, что киевский режим во главе с президентом Владимиром Зеленским переступил черту.

«Зеленский, отдавая приказы на совершение терактов, встал в один ряд с другими международными террористами», — заявили в ведомстве.

Днем 3 мая стало известно, что два украинских БПЛА предприняли попытку атаковать Кремль. Инцидент случился ночью. Успешно отработавшие системы радиоэлектронной борьбы вывели из строя летательные аппараты, и они рухнули на землю. Никто не пострадал.

В Кремле атаку назвали покушением на Владимира Путина. К счастью, глава государства не пострадал. Уточнялось, что он продолжит работать в штатном режиме. Москва назвала сучившиеся террористическим актом и оставила за собой право ответить на попытку нападения где и когда она посчитает нужным.

Ранее 5-tv.ru писал, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о сохранении планов о проведении парада Победы на Красной площади 9 Мая.