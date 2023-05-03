Песков: планы провести парад Победы на Красной площади сохраняются

Парад Победы традиционно состоится 9 мая на Красной площади в Москве. Об этом, несмотря на минувшую атаку беспилотников на Кремль, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, никаких изменений по этому поводу нет.

Прежде стало известно, что киевский режим попытался атаковать Кремль минувшей ночью, 3 мая. Для этого нацисты использовали два беспилотника, которые были выведены из боя с применением систем радиолокационной борьбы. В администрации президента расценили случившееся как террористическую акцию и попытку покушения на Владимира Путина.

При этом уточняется, что глава государства в данное время отсутствовал в резиденции в центре Москвы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия оставляет за собой право ответить на попытку удара по Кремлю где и когда посчитает нужным.