Песков: планы провести парад Победы на Красной площади сохраняются

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 187

Решение принято несмотря на атаку беспилотников на Кремль.

Песков: планы провести парад Победы на Красной площади сохраняются

Фото: YURI KOCHETKOV / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
День Победы 9 Мая

Парад Победы традиционно состоится 9 мая на Красной площади в Москве. Об этом, несмотря на минувшую атаку беспилотников на Кремль, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, никаких изменений по этому поводу нет.

Прежде стало известно, что киевский режим попытался атаковать Кремль минувшей ночью, 3 мая. Для этого нацисты использовали два беспилотника, которые были выведены из боя с применением систем радиолокационной борьбы. В администрации президента расценили случившееся как террористическую акцию и попытку покушения на Владимира Путина.

При этом уточняется, что глава государства в данное время отсутствовал в резиденции в центре Москвы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия оставляет за собой право ответить на попытку удара по Кремлю где и когда посчитает нужным.

Тема:
День Победы 9 Мая
3 мая
В Кремле оценили возможность запрета на использование дронов в День Победы
2 мая
В российских школах пройдет акция «Бессмертный полк» 4 мая
28 апр
Не придется маяться: первая рабочая неделя мая будет четырехдневной
27 апр
В Молдавии решили штрафовать за ношение георгиевской ленты в День Победы
27 апр
Международная патриотическая акция «Диктант победы» проходит в пятый раз
25 апр
Акция «Георгиевская ленточка» стартовала в России ко Дню Победы
25 апр
Дюжев раскрыл секрет патриотической песни, способной покорить преданное сердце
19 апр
Память поколений: будут ли штрафовать за фото участников ВОВ на авто на 9 мая
18 апр
«Наш Бессмертный полк»: как в этом году пройдет памятная акция в честь 9 Мая
12 апр
Парад Победы в Крыму — будет или нет?
+12° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 62%
79.31
-0.65 87.58
-0.08
Тихое счастье или вечные слезы: как определить судьбу по знаку зодиака

Последние новости

20:52
Пенсионерка заказала убийство подруги-бизнесвумен, чтобы не возвращать ей долг
20:39
Так «расцветает» «Тюльпан»: как российские минометчики работают в зоне СВО
20:22
Обвиняемая по делу о мошенничестве Дрожжина прибыла в суд в сопровождении врачей
20:02
В Петербурге появится новая российская прививка для собак
19:52
Сгорел, как свечка: почему Юдашкин умер от рака за считаные часы
19:40
Оружейный музей: корреспондент «Известий» показал катакомбы ВСУ под Соледаром

Сейчас читают

Десятки миллионов долларов: родные делят шикарные дома и квартиры Юдашкина по всему миру
Экономист Гинько предупредил, что США обострят конфликт на Тайване ради сдерживания кризиса
Нашли идеальную жертву: почему подростки убили школьницу в лесу под Петербургом
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео