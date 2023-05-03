Песков: планы провести парад Победы на Красной площади сохраняются
Решение принято несмотря на атаку беспилотников на Кремль.
Фото: YURI KOCHETKOV / ТАСС
Парад Победы традиционно состоится 9 мая на Красной площади в Москве. Об этом, несмотря на минувшую атаку беспилотников на Кремль, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, никаких изменений по этому поводу нет.
Прежде стало известно, что киевский режим попытался атаковать Кремль минувшей ночью, 3 мая. Для этого нацисты использовали два беспилотника, которые были выведены из боя с применением систем радиолокационной борьбы. В администрации президента расценили случившееся как террористическую акцию и попытку покушения на Владимира Путина.
При этом уточняется, что глава государства в данное время отсутствовал в резиденции в центре Москвы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия оставляет за собой право ответить на попытку удара по Кремлю где и когда посчитает нужным.
- 3 мая
- В Кремле оценили возможность запрета на использование дронов в День Победы
- 2 мая
- В российских школах пройдет акция «Бессмертный полк» 4 мая
- 28 апр
- Не придется маяться: первая рабочая неделя мая будет четырехдневной
- 27 апр
- В Молдавии решили штрафовать за ношение георгиевской ленты в День Победы
- 27 апр
- Международная патриотическая акция «Диктант победы» проходит в пятый раз
- 25 апр
- Акция «Георгиевская ленточка» стартовала в России ко Дню Победы
- 25 апр
- Дюжев раскрыл секрет патриотической песни, способной покорить преданное сердце
- 19 апр
- Память поколений: будут ли штрафовать за фото участников ВОВ на авто на 9 мая
- 18 апр
- «Наш Бессмертный полк»: как в этом году пройдет памятная акция в честь 9 Мая
- 12 апр
- Парад Победы в Крыму — будет или нет?
62%
-0.65 87.58
-0.08
Нашли ошибку?