«Поразил врачей»: 94-летнего французского политика Ле Пена выписали из больницы

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 43

Французского политика Жан-Мари Ле Пена выписали из больницы

«Поразил врачей»: 94-летнего французского политика Ле Пена выписали из больницы

Фото: www.globallookpress.com / Aurelien Morissard, via www.imag

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Государственный деятель провел в больнице несколько недель, но пошел на поправку.

Основатель французской политической партии «Национальной объединение» 94-лений Жан-Мари Ле Пен был выписан из больницы после госпитализации с острой сердечно-сосудистой недостаточностью. Внучка деятеля рассказал газете Le Figaro, что его состояние улучшилось.

«Верный своему боевому характеру, он вновь поразил врачей своей стойкостью», — приводит издание ее слова.

Об ухудшении состояния Ле Пена стало известно 16 апреля. Француз был доставлен в больницу на карете скорой помощи в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него сердечно-сосудистую недостаточность в острой форме. В 2022 году Ле Пен обращался к медикам после перенесенного в легкой форме инсульта.

Примечательно, что дело политика унаследовала его дочь — депутат Национального собрания Франции Марин Ле Пен. В настоящее время она возглавляет партию «Национальное объединение». Марин дважды выходила во второй тур выборов президента в стране.

Ранее 5-tv.ru писал, посему бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон готов торговать паштетом на Красной площади.

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