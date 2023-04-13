Джейми Фокс был госпитализирован со съемок фильма с Кэмерон Диас

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 14

Источник, приближенный к ситуации, рассказал о серьезных заболеваниях знаменитости.

Джейми Фокс был госпитализирован со съемок фильма с Кэмерон Диас

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Steve Vas

Читайте нас в: Дзен Новости

Американский актер Джейми Фокс был госпитализирован прямо со съемочной площадки во время работы со звездой Голливуда Кэмерон Диас. Знаменитости принимали участие в съемках комедийного боевика «Снова в действии», сообщает издание TMZ.

Дочь 55-летнего артиста объяснила, что случилось со знаменитостью. По ее словам, у ее отца началось осложнение заболевания. Она отметила, что ему была оказана оперативная и квалифицированная медицинская помощь. Коррин Фокс успокоила поклонников — ситуацию удалось стабилизировать, и актер идет на поправку. Девушка также поблагодарила всех неравнодушных за их молитвы.

Источник из окружения звезды раскрыл, что Фокс страдает из-за весьма серьезных заболеваний. Он уточнил, что актер потерял сознание, а кинопроизводство картины с его участием заморожено.

Ранее 5-tv.ru писал, кто из знаменитостей, кроме Брюса Уиллиса, страдал от деменции.

+16° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 29%
81.68
-0.41 90.00
0.24
Разбудить финансовую энергию: когда делать денежную стрижку в апреле 2023

Последние новости

22:27
В МИД РФ отреагировали на высылку российских дипломатов из Норвегии
22:14
Джейми Фокс был госпитализирован со съемок фильма с Кэмерон Диас
22:03
Это провокация? Почему США не дают аккредитацию главе МИД РФ Лаврову
21:52
Мишустин предложил школьникам из Тюмени решить задачу про муху и стакан
21:41
Звезда «Шоу Аманды» Дрейк Белл пропал без вести в США
21:29
Многоходовочка: ФСБ уличила Пентагон в кибератаках против России

Сейчас читают

"Мозг взрывался": режиссер фильма "Вызов" Шипенко о тяготах и изнанке космических съемок
Страстная пятница: можно печь ли печь куличи в этот день?
Владимир Машков сказал, каким людям нечего делать в актерской профессии
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео