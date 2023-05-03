В США заявили о скором завершении конфликта на Украине

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 1 723

Американский правозащитник Барака заявил о скором завершении конфликта на Украине

В США заявили о скором завершении конфликта на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Nina Lyashonok

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Украинский кризис Обострение конфликта в Донбассе Спецоперация

Американский правозащитник также отметил, что планируемое контрнаступление ВСУ не увенчается успехом.

Несмотря на попытку киевского режима пойти в контрнаступление, конфликт на Украине подходит к концу. Такое мнение выразил американский правозащитник Аджаму Барака в Twitter.

«(Конфликт. — Прим. ред.) на Украине почти подошел к концу, за исключением последнего отчаянного решения Киева организовать контрнаступление, которое не увенчается успехом», — написал он.

Он отметил, то, как конфликт на Украине освещает западная пресса, выглядит аморально, вводит в заблуждение людей.

Барака известен регулярной критикой властей США и Евросоюза за их политический курс в отношении России. В частности, он заявлял, что «коллективный Запад» воспользовался Минскими соглашениями по урегулированию конфликта в Донбассе для проведения подготовки к столкновению с Россией на Украине.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем США пытаются «подружиться» с Индией.

Тема:
Украинский кризис
3 мая
Психиатр Шуров: Зеленский употребляет психостимуляторы
3 мая
Жесткая реальность: перед Зеленским стоит серьезный выбор
3 мая
Российские бойцы уничтожают остатки украинской ПВО «Ланцетами»
2 мая
«Украина в тренде»: Гаспарян рассказал, когда украинских беженцев начнут выгонять из ЕС
2 мая
«Половина Европы такая»: в Польше заявили о желании наладить отношения с Россией
2 мая
Резкий диалог: в США рассказали о беседе спикера Конгресса с журналистом из РФ
2 мая
На Украине Зеленскому предложили учредить «орден Бандеры»
2 мая
В Госдепе отреагировали на атаки беспилотников на объекты России
2 мая
Шольц указал на важность недопущения использования Киевом оружия Запада для ударов по РФ
1 мая
Полные ломбарды и километровые очереди за хлебом: как Украина погибает в нищете
+12° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 32%
79.31
-0.65 87.58
-0.08
Знай край, да не падай: китайский совет дня на четверг, 4 мая

Последние новости

12:32
«Самые различные»: Кремль о возможных ответах на атаку беспилотников
12:27
«Полтора года без еды и без воды»: Света Светикова о жизни после «Фабрики звезд»
12:26
«Мир моды потерял гения»: Сергей Зверев приехал попрощаться с Вячеславом Зайцевым
12:24
«Только вперед»: ВС РФ готовы отразить возможное наступление ВСУ
12:20
Концерн Henkel завершил продажу своих активов в РФ
12:16
Звезда «Гарри Поттера» Эмма Уотсон объяснила, почему бросила кино

Сейчас читают

Десятки миллионов долларов: родные делят шикарные дома и квартиры Юдашкина по всему миру
Экономист Гинько предупредил, что США обострят конфликт на Тайване ради сдерживания кризиса
«Ощущение безопасности»: какими проблемами в будущем грозит дочери Орловой раздельный сон с матерью
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео