В США заявили о скором завершении конфликта на Украине
Американский правозащитник Барака заявил о скором завершении конфликта на Украине
Фото: www.globallookpress.com / Nina Lyashonok
Американский правозащитник также отметил, что планируемое контрнаступление ВСУ не увенчается успехом.
Несмотря на попытку киевского режима пойти в контрнаступление, конфликт на Украине подходит к концу. Такое мнение выразил американский правозащитник Аджаму Барака в Twitter.
«(Конфликт. — Прим. ред.) на Украине почти подошел к концу, за исключением последнего отчаянного решения Киева организовать контрнаступление, которое не увенчается успехом», — написал он.
Он отметил, то, как конфликт на Украине освещает западная пресса, выглядит аморально, вводит в заблуждение людей.
Барака известен регулярной критикой властей США и Евросоюза за их политический курс в отношении России. В частности, он заявлял, что «коллективный Запад» воспользовался Минскими соглашениями по урегулированию конфликта в Донбассе для проведения подготовки к столкновению с Россией на Украине.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем США пытаются «подружиться» с Индией.
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