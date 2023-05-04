Кто лучше в постели? Актриса Гвинет Пэлтроу сравнила Брэда Питта и Бена Аффлека
Актриса Гвинет Пэлтроу рассказала о сексе с Брэдом Питтом и Беном Аффлеком
Фото, видео: www.globallookpress.com / YOLANDA RUIZ; 5-tv.ru
Она призналась, что оба бывших «хороши». Но один из них все-таки превосходит другого. Чем?
Гвинет Пэлтроу раскрыла пикантные подробности своих романов с голливудскими секс-символами — Брэдом Питтом и Беном Аффлеком. В одном из интервью она ответила на вопрос, который интересует многих девушек во всем мире, — кто из самых желанных мужчин лучше в постели.
По мнению актрисы, оба хороши, однако Аффлек все-таки превосходит Питта, цитата, с «технической» точки зрения. Правда добавила, что Бред Питт более стильный и романтичный.
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