Кто лучше в постели? Актриса Гвинет Пэлтроу сравнила Брэда Питта и Бена Аффлека

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Актриса Гвинет Пэлтроу рассказала о сексе с Брэдом Питтом и Беном Аффлеком

Фото, видео: www.globallookpress.com / YOLANDA RUIZ; 5-tv.ru

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Она призналась, что оба бывших «хороши». Но один из них все-таки превосходит другого. Чем?

Гвинет Пэлтроу раскрыла пикантные подробности своих романов с голливудскими секс-символами — Брэдом Питтом и Беном Аффлеком. В одном из интервью она ответила на вопрос, который интересует многих девушек во всем мире, — кто из самых желанных мужчин лучше в постели.

По мнению актрисы, оба хороши, однако Аффлек все-таки превосходит Питта, цитата, с «технической» точки зрения. Правда добавила, что Бред Питт более стильный и романтичный.

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