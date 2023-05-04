Самойлова с Джиганом отдыхают в «любимом отеле Барака Обамы» в Африке

Блогер Оксана Самойлова и рэпер Джиган после недавнего воссоединения улетели в Африку. В путешествие семья отправилась в полном составе, вместе с детьми. Девушка поделилась с подписчиками, что перелет на самолете в жаркую страну занял весь день. Лишь к вечеру они добрались до отеля.

Как пишет Газета.ру, звездная семья остановилась в любимом месте актера Уилла Смита и экс-президента США Барака Обамы.

О воссоединении после нескольких месяцев ссоры пара сообщила в конце апреля. Слухи о разладе в семье появились после Дня всех влюбленных. Тогда праздник прошел тихо и спокойно, хотя обычно Самойлова и Джиган отмечают его масштабно. После долгого молчания блогер сообщила — в их семье наступил тяжелый период, умолчав о причинах. Джиган даже съехал из особняка и жил отдельно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, во сколько Оксане Самойловой обошлась элитная недвижимость в РФ и Дубае.

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