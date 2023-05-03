Огромные деньги: во сколько Самойловой обошлась элитная недвижимость в РФ и Дубае

Недавно стало известно, что ФНС приостановила операции по счетам двух компаний блогера.

Оксана Самойлова не скрывает от публики свою жизнь. Наоборот, блогер делится с поклонниками своим времяпрепровождением, рассказывает о покупках, в том числе недвижимости. Так, летом прошлого года она похвасталась новым особняком в Подмосковье, который приобрела вместе с супругом рэпером Джиганом. Риелтор, директор компании «Самолет Плюс Москва-Сити» Дмитрий Семененков в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru оценил стоимость элитного жилья звездной семьи.

Особняк обошелся супругам в один миллиард рублей. Эта недвижимость значительно дороже другой, что пара приобрела в ОАЭ. Дом в Подмосковье находится в 20 минутах езды от МКАДа. Жилплощадь, по словам риелтора, является настоящим дворцом. Коттеджи в этом поселке известны тем, что практически все с большой площадью, выполнены в различном стиле и напоминают пригород Нью-Йорка.

«Меньше 350 квадратных метров там нет. Такие объекты в элитном Подмосковье составляют от одного миллиарда рублей. Поэтому полтора-два миллиарда рублей — это стандартный чек для этой локации», — пояснил он.

При этом можно найти объекты и чуть дешевле — за 600 миллионов рублей — но все зависит от расположения и внутренней «начинки» особняков. Что касается квартиры в Дубае, то, по словам Семененко, Самойлова занизила стоимость недвижимости. Она стоит гораздо дороже заявленных 36 миллионов рублей.

«За такую отделку премиум-класса в видовой квартире пришлось бы заплатить порядка 100 миллионов рублей», — подытожил он.

Накануне стало известно, что Федеральная налоговая служба приостановила операции по счетам двух компаний Самойловой. Обе организации занимаются продажей одежды. Согласно данным из базы СПАРК, в личной карточке одной из организаций указано о нескольких взысканиях. За последний год с компании принудительно взыскали более 150 тысяч рублей долга.

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