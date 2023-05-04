Глава Кубани рассказал о ликвидации возгорания резервуаров на нефтеперерабатывающем заводе

Резервуар Ильского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) горит на Кубани. По предварительным данным, никто не пострадал. Подробности сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Уже работают пожарные расчеты и сотрудники МЧС в составе 48 человек и 16 единиц техники. По моему поручению на месте происшествия также находится глава района», — написал он в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в Северском районе. Кондратьев подчеркнул, что населению поселка ничего не угрожает.

В этом же регионе ночью 3 мая мощный пожар на территории нефтебазы в поселке Волна. Там также горел резервуар с топливом. Огонь распространился на площади 1200 квадратных метров. Ему присвоили повышенный ранг сложности. Пожар уже ликвидирован. ЧП обошлось без пострадавших.

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