Глава Кубани рассказал о ликвидации возгорания резервуаров на нефтеперерабатывающем заводе

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 102

Инцидент произошел в Северском районе. Населению ничего не угрожает.

Глава Кубани рассказал о ликвидации возгорания резервуаров на нефтеперерабатывающем заводе

Фото: © РИА Новости / Александр Гальперин

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Резервуар Ильского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) горит на Кубани. По предварительным данным, никто не пострадал. Подробности сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Уже работают пожарные расчеты и сотрудники МЧС в составе 48 человек и 16 единиц техники. По моему поручению на месте происшествия также находится глава района», — написал он в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в Северском районе. Кондратьев подчеркнул, что населению поселка ничего не угрожает.

В этом же регионе ночью 3 мая мощный пожар на территории нефтебазы в поселке Волна. Там также горел резервуар с топливом. Огонь распространился на площади 1200 квадратных метров. Ему присвоили повышенный ранг сложности. Пожар уже ликвидирован. ЧП обошлось без пострадавших.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президент РФ Владимир Путин поручил восстановить сгоревший уральский поселок Сосьва.

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