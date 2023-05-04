Стало известно, куда полетел Зеленский после Финляндии

Президент Украины в последнее время постоянно «путешествует». Есть ли в этом толк?

Воздушный борт, в котором находился украинский лидер Владимир Зеленский, прилетел в аэропорт Схипхоп, находящийся в 20 минутах езды от Амстердама.

В том числе о визите президента Украины в Нидерланды заявили несколько местных СМИ. Например, издание De Telegraaf и телерадиокомпания NOS.

Журналисты выдвинули версию, что глава Незалежной встретится с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и выступит с откровенной речью в Гааге.

Также пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил, что возвращение на Украину после Финляндии не входило в планы главы государства. При этом тогда дальнейшие шаги лидера Украины не разглашались.

Стоит отметить, что визит Зеленского в Финляндию не дал особых результатов. Президент государства Саули Ниинисте отказался выдавать Украине свои истребители, потому что стране и так не хватает вооружения. В арсенале финнов есть только устаревшие «Хорнеты» и их пора заменить. При этом в Хельсинки отметили, что стране «сейчас нужна сильная безопасность».

Президент Украины решил совершить «тур» по странам Европы, когда в Незалежной анонсировали контрнаступление ВСУ, которое, по словам Евгения Пригожина, практически началось. Неужели украинская армия попробует организовать наступление, пока лидер в другом государстве? В том числе появилась информация, что 13 мая глава Украины посетит Берлин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский употребляет психостимуляторы.