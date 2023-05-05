Не только любовь: пять важных составляющих крепких отношений

В жизни каждой пары наступает момент затишья, когда стоит просто остаться наедине со своими мыслями.

В здоровых и крепких отношениях двух влюбленных большую роль играют не только теплые чувства. Важно не забывать и о других важных составляющих, которые позволяют сохранить любовь на долгие года. Об этом изданию «Страсти» рассказала нейропсихолог Бибигуль Кушалиева.

Схожие взгляды на жизнь

Мнение о том, что противоположности притягиваются не лишено смысла, но в быту абсолютно непохожим молодым людям обычно очень сложно ужиться. Специалист подчеркивает, что такие союзы далеко не всегда выживают и если партнер смотрит на жизнь в другом направлении, то гармонии в отношениях может и не быть. Поэтому, общие взгляды на жизнь сближают людей и являются самой важной составляющей отношений.

Общение

Любой паре очень важно уметь общаться друг с другом. Как только состояние влюбленности исчезнет, придется начать говорить на абсолютно разные темы: о будущих планах, о мечтах и целях, о работе и проблемах.

«Разумеется, в жизни каждой пары наступает момент затишья, когда хочется помолчать и поразмышлять в одиночестве, но, если такой формат общения преобладает, значит, проблема налицо», — отмечает нейропсихолог.

Эмоциональная близость

В отношениях необходимо научиться доверять друг другу и делится самыми сокровенными мыслями и секретами. Такая близость предполагает особенное отношение к партнеру, которое может выстраиваться долгие годы. Это прекрасное чувство, когда спокойно говорите любимому человеку о своих внутренних страхах и переживаниях, а в ответ получаете поддержку и взаимопонимание.

Дружба

Влюбленные люди должны быть друг другу настоящими друзьями. Не спорить и не завидовать второй половинке, а быть настоящей опорой. Вы должны знать, что можете положиться на партнера, который ради вас горы свернет и приедет с другого конца планеты, лишь бы помочь вам в трудной ситуации или просто поддержать.

Ответственность

Нейропсихолог отмечает, что на этом факторе держатся крепкие и здоровые отношения. Самое важное — ответственность должна лежать на обоих. Очень часто бывает, что отношения разрушаются из-за того, что только один человек несет все на себе. Из-за отсутствия взаимной отдачи у людей пропадают чувства и отношения начинают погасать.

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